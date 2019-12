A cura della Redazione

È stato lungo il viaggio del giovane trainer Giuseppe Tommasino. Originario di Torre Annunziata, attualmente bartender de "Il Giardino dei Cesari"(Castellammare di Stabia), fa parte da alcuni anni del gruppo AIBM Campania.

Non solo bartender, ma anche trainer, che si sposta in tutta Italia per parlare della sua esperienza. Nei giorni scorsi ha affrontato un lungo viaggio. Prima tappa, Istituto Alberghiero di Riolo Terme, il “Pellegrino Artusi”, dove è stato ospite ed ha potuto presentare la professione di flair bartender, su invito del prof. Abate Gennarino.

La seconda tappa è stata a La Spezia, presso l’IPSSEOA “Giuseppe Casini”, invitato dai docenti di sala e vendita. Anche in questo caso una chiacchierata con i ragazzi per spiegare quali sono i pro ed i contro di questa professione.

Il viaggio si è concluso, ma altre tappe non mancheranno. Questo progetto vede coinvolti AIBM Project, gli Istituti che fanno parte di un progetto di condivisione esperienze (il Progetto Rete) ed i trainer AIBM.