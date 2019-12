A cura della Redazione

Il Teatro dei Burattini nasce nella U.O.C.S.M. di Torre Annunziata nel 2018 come evoluzione ed articolazione del laboratorio creativo presente tra le attività svolte all’interno del Centro Diurno; il laboratorio si è poi ampliato con la partecipazione degli utenti afferenti alla S.I.R. e al C.S.M., instaurando una collaborazione che ha incentivato anche la socializzazione e l’integrazione tra servizi.

La scenografia è creata con dedizione ed inventiva dall’intero gruppo di lavoro, ritagliando, incollando, cucendo; l’utilizzo di materiali di riciclo ha permesso ai pazienti di cimentarsi in un impegno che stimola la creatività e nel contempo esercita le abilità manuali, la motricità fine, rappresentando inoltre un’occasione per lavorare sul mantenimento dell’attenzione e della concentrazione, sul lavoro di squadra e sulle capacità di astrazione. Gli stessi burattini, personaggi dinamici e sognatori, sono stati creati a mano e cuciti con attenzione ai particolari, simili per colori e fattezze ai pazienti che daranno loro la voce. A cimentarsi nella recitazione, protetta dalla possibilità di potersi “riparare” dietro la scenografia e di non guardare direttamente il pubblico, sono pazienti afferenti alla U.O.C.S.M. di Torre Annunziata a causa di disturbi d’ansia pervasivi, che difficilmente lasciano spazio al coinvolgimento in attività di questo tipo. Il timore di balbettare e l’indecisione mostrata nei primi momenti riguardo la scelta del prendere parte allo spettacolo si sono man mano fatti da parte, sorpassati dalla curiosità, dalla voglia di mettersi in gioco, e dalla crescente sicurezza stimolata dalle prove frequenti e dai feedback positivi ricevuti dall’equipe di lavoro.

Per il Natale 2019 il Teatro dei Burattini subisce un’ulteriore evoluzione: si amplia nella scenografia, si arricchisce nella trama narrata, e si sposta dal C.S.M. al Teatro dell’Istituto Salesiani di Torre Annunziata. I personaggi in scena, e di conseguenza gli utenti coinvolti, sono adesso più numerosi; ognuno di loro, in base alle caratteristiche e alle risorse personali, ha cucito il personaggio che interpreta a seconda delle proprio modo di essere. Non è quindi l’attore che si adatta al teatro, ma è il teatro che prende la forma dell’attore, e che si conforma alle sue esigenze.

Ulteriore e significativa evoluzione è rappresentata dall’integrazione della recitazione svolta dietro la scenografia con la recitazione sul palco, davanti al pubblico, superando la paura e l’imbarazzo dell’uscire sulla scena. Gli attori hanno quindi fatto dei passi avanti, accettando la sfida di proporsi al pubblico senza alcuno “schermo” ed imparando a memoria le loro battute.

Il Teatro dei Burattini, presentato come evento natalizio il giorno 20 dicembre 2019 presso il Teatro dell’Istituto Salesiani di Torre Annunziata con la partecipazione del coro “Menti Libere” della U.O.C.S.M. di Terzigno, anche quest’anno è stato un successo ed ha rappresentato un’occasione per mettersi in gioco e per mirare sempre ad una crescita personale. L’evento ha avuto anche il saluto della Direzione Strategica dell’ASL Napoli 3 Sud e dell’Amministrazione Comunale del Comune di Torre Annunziata.