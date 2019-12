A cura della Redazione

Stamattina nei locali della Zeus Sport è stato presentato il nuovo progetto di solidarietà in favore della Mensa di Don Pietro Ottena.

La riproduzione fedele della maglia del glorioso Savoia indossata durante la finale disputata al Campo Oncino contro il Genoa, per l'assegnazione dello scudetto del 1924.

Le maglie appositamente prodotte saranno 111, come gli anni del Savoia, e tutte saranno rigorosamente numerate e vendute (con modalità che saranno rese note dopo Natale) in occasione di una serata spettacolo i cui proventi saranno interamente devoluti alla Mensa don Pietro Ottena .

La presenza di Don Pasquale è stata anche l'occasione per consegnare ulteriori buoni da spendere presso il Supermercato Pettorino e per pianificare altre azioni per rendere queste feste Natalizie più solidale.

"Ringrazio tutti gli amici che hanno contribuito a questa splendida iniziativa - afferma Mimmo De Vito, promotore del progetto - che ormai ha coinvolto tantissime persone da tutta Italia,in una vera e proria gara di solidarietà".