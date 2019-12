A cura della Redazione

Una catena di solidarietà nei confronti di chi ha subito attentati da parte della criminalità. E’ stato questo il leit motiv che ha animato una serie di iniziative svoltesi ieri in più punti della città.

Una prima iniziativa fuori alla pizzeria Number One, in via IV Novembre, con “una pizza contro i clan”, grazie alla sinergia tra le associazioni cittadine e la Confcommercio. La pizzeria fu coinvolta nell’incendio sviluppatosi da un auto data alle fiamme e poi propagatosi alla facciata esterna dell’esercizio commerciale. Ad esibirsi i gruppi musicali “quelli della Curva” e i “Top secret”. Sempre nella piazzetta allestito il villaggio di Babbo Natale, con animazione e giochi per i più piccoli.

Le iniziative sono iniziate nel pomeriggio in piazza Cesàro, con gli stand dell’Associazione Hubuntu, e proseguite in prima serata sul sagrato della chiesa di Santa Teresa di Gesù con l’associazione “Catena Rosa”.

“Lo scopo delle iniziative – affermano i vertici della Confcommercio – è quello di riprenderci gli spazi occupati dalla camorra. Essere accanto ai commercianti che subiscono intimidazioni e ricatti è il miglior modo per dimostrare che non sono soli in questa difficile battaglia e che ci sono tante persone perbene che non tollerano più questi atti di prevaricazione”.

Un appello importante per una giornata di solidarietà voluta dalla Confcommercio e dal gruppo consiliare “Torre Annunziata Bene Comune”, patrocinata dall’Assessorato alle Attività Produttive del Comune.