Luna Park di Natale a Torre Annunziata. L'iniziativa, in programma per il 21, prima, e per il 23 dicembre, dopo, fu annullata causa maltempo. Ora verrà riproposta per sabato 28 dicembre dalle ore 17 alle ore 21,00 in via Gino Alfani.

Per l’occasione sarà istituito, dalle ore 16 alle ore 22, il divieto di sosta e circolazione, dall’intersezione con Rampa Nunziante fino a quella con corso Umberto I.

In via Alfani saranno allestinti giochi per bambini con animazione itinerante,