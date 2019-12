A cura della Redazione

Il freddo di questa sera non ha impedito lo svolgimento della manifestazione Luna Park di Natale in via Gino alfani.

Giocolieri, majorettes, giostrine per bimbi, gonfiabili e banda musicale hanno allietato la serata di quanti, non pochi, hanno sfidato il clima gelido della serata.

Soddisfatta l'assessore Martina Nastri. "Abbiamo regalato qualche ora di spensieratezza a genitori e bambini - ha detto - nonostante il clima rigido della serata".

Prossimo appuntamento il 31 dicembre in Villa Parnaso con animazione e giochi per famiglie e bambini. Sempre qui, il 31 dicembre, ci sarà il tradizionale brindisi di fine anno.