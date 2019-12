Torre Annunziata - Il presepe vivente del Gruppo "O Pazzariello" alla Chiesa del Carmine

A cura della Redazione

Avete mai visto uno spettacolo con una scenografia a tre piani, canti, balli, tradizione e tanta simpatia?

Ogni Anno L’A.G.F. ‘O Pazziariello, dal 1997 nella cornice dell’ottocentesco Santuario diocesano dello Spirito Santo di Torre Annunziata, mette in scena il “Presepe napoletano vivente folklorico“. Esso rappresenta, nello stile della tradizione presepistica ottocentesca partenopea, uno spaccato di vita napoletana nel giorno di Natale. Ciò che lo rende unico è la sua struttura (11x9x6 metri), che si erge su tre piani praticabili. La scenografia rispecchia quella tradizionalmente in uso presso le famiglie estimatrici dell’arte presepistica popolare e ne riproduce gli ambienti classici (Grotta, Osteria, Botteghe, ecc.).

I “Pastori-Interpreti” in abiti ispirati all ‘800 napoletano, non si limitano a mimare i mestieri del passato ma li animano attraverso musiche, canti, balli e brani recitati, risultato di un oculato ed intenso lavoro di ricerca portato avanti dal presidente (che interpreta anche ‘O Pazziariello) Michele Scognamiglio e dal direttore artistico Giovanna Negri.

Ad avere un forte intento culturale ne propone uno benefico attraverso ua sottoscrizion⁸e “a piacere” e soprattutto volontaria. Il ricavato delle rappresentazioni verrà devoluto ai villaggi africani con i quali il Santuario dello Spirito Santo, sede dell’Associazione, è gemellato.

Allora se in queste feste natalizie volete passare una piacevole serata con tutta la vostra famiglia partecipando ad uno spettacolo di “qualità” e allo stesso tempo fare un opera di bene, potrete farlo recandovi al: Santuario dello Spirito Santo, corso Vittorio Emanuele III 316 a Torre Annunziata.

Gli spettacoli in programma sono quelli del:

27/28/29 Dicembre 2015 alle ore 19:30

3/4/5 Gennaio 2016 alle ore 19:30

(Da auccelluzzo.it)

(Nella foto, una scena della rappresentazione di ieri 27 dicembre)