A cura della Redazione

Il presidente del Forum dei Giovani di Torre Annunziata Gaetano Ruggiero è stato sfiduciato dal suo incarico.

"Durante il corso dell'Assemblea straordinaria di ieri - si legge nel comunicato -, convocata da un quarto dei membri con preavviso di 5 giorni, protocollata al sindaco di Torre Annunziata Vincenzo Ascione e alla Responsabile dott.ssa Rosaria Quartuccio, è stata votata la sfiducia al coordinatore Gaetano Ruggiero a seguito di "gravi e reiterate violazioni del regolamento e insanabili conflitti con l'Assemblea, previo esperimento di conciliazione col Mediatore", segnando così il contestuale scioglimento del Forum e il termine del mandato.

Il vice coordinatore Carmine Caiazzo: "Si è svolta ieri sera, all'esterno della sede di Via Dante n°6 (il coordinatore in possesso delle chiavi era assente), quella che per noi è l'ultima assemblea del Forum dei giovani Oplontino.

Ci sono state fin troppe polemiche, disordini e caos attorno a questo coordinamento, il quale ha da sempre perso l'occasione di sviluppare l'aggregazione giovanile (prova ne è la sede costantemente deserta) e le finalità sancite dal regolamento istituzionale, soprattutto in un periodo storico così critico per la nostra città, dove la presenza giovanile dovrebbe essere in prima linea.

Abbiamo firmato il verbale dell'adunanza, nel quale abbiamo elencato tutte le ragioni per cui non ha più senso continuare, e a breve protocolleremo tutto sia alla responsabile del servizio dott.ssa Quartuccio, che al sindaco.

Il regolamento prevede lo scioglimento anticipato in caso di sfiducia - conlude il comunicato -; siamo sicuri che l'Amministrazione darà piena esecutivà alla delibera assembleare.