A cura della Redazione

Dopo aver trascorso le vacanze di Natale a Torre Annunziata con la sua famiglia, Stefano De Martino è partito, insieme a Belen e al figlio Santiago, alla volta di Silvaplana, paese che confina con St. Moritz nelle Alpi Svizzere, per trascorrervi il Capodanno.

Stefano è un abile sciatore e snowboarder mentre la bella, ma poco esperta Belen ha dovuto prendere qualche lezione di sci. Per l’occasione ha scelto di affidarsi ad un maestro di eccezione, Giorgio Rocca, ex campione azzurro, vincitore di diverse gare in Coppa del Mondo. Alla fine, con una certa soddisfazione di Stefano, la showgirl ha imparato presto ed ha mosso anche i primi passi da sola sugli sci.

Santiago, invece, è già un provetto sciatore e si avventura anche in discese, anche se poco ripide, con lo slittino.

Insomma Stefano e Belen trascorrono questi ultimi giorni di vacanze in completa relax, lontani dal clamore della grandi città e dei paparazzi, in attesa di riprendere i prossimi impegni televisivi.

E intanto postano su Instagram le foto delle loro vacanze sulla neve.