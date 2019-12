A cura della Redazione

"Abbiamo consegnato all’Ufficio di Piano per il PUC del Comune di Torre Annunziata le nostre linee di indirizzo per la rigenerazione urbana, con l’auspicio di poterle presto dettagliare in fase consultiva".

A parlare è Claugio Bergamasco, presidente dell'associzione "La paranza delle idee". "Ci proponiamo - continua - di elaborare e organizzare operativamente un Laboratorio per la Qualità Urbana (Q-Lab) finalizzato alla pianificazione dei tre grandi ambiti di azione da noi individuati dopo una ricerca su bisogni dei cittadini e necessità di servizi: Mobilità Sostenibile; Riequilibrio Urbano; Politiche Abitative e Servizi connessi. Sul piano della Mobilità è forte la carenza di parcheggi.

Per il Riequilibrio Urbano l’idea è di stilare, col contributo della cittadinanza, una mappa dei detrattori della Qualità Urbana, così da avere la loro rimozione come chiaro obiettivo amministrativo di medio-lungo periodo e orientare opportunamente gli interventi migliorativi. Nell’ambito Politiche Abitative e Servizi - conclude Bergamasco - andrebbe promossa una rigenerazione urbana basata su molteplici negoziazioni compensative (che potranno avere nell’UdP il loro naturale riferimento) tra privati investitori, che generano plusvalenza, e Pubblica Amministrazione, che, invece, riceve in cambio servizi di pubblica utilità, grazie ai quali le azioni dei primi andrebbero a determinare, a parità di cubature, maggiore capacità abitativa (nel necessario rispetto del bisogno vani/abitanti), pur senza determinare l’aumento del peso urbanistico, così come previsto dalla legge regionale 10/2003".