A cura della Redazione

Brindisi di fine d'anno a Villa del Parnaso.

Come da tradizione da qualche anno, ieri 31 dicembre, il sindaco di Torre Annunziata Vincenzo Ascione, davanti ad un centinaio di persone che hanno affollato il belvedere di Villa Parnaso, ha fatto il tradizionale discorso di fine d'anno.

"Importatti traguardi sono stati raggiunti già quest'anno - ha affermato il sindaco, circondato da assessori e consiglieri comunali -. Il 2019 ci ha visto protagonisti nel campo culturale, con una rassegna teatrale nazionale insieme ai comuni di Pompei e Ercolano. In campo sportivo siamo stati premiati, quale Comune capofila di altri 6 Comuni della provincia di Napoli, come Comunità dello Sport 2020. Stiamo realizzando la riqualificazione di tutti i marciapiedi di via Vittorio Veneto. Abbiamo assegnato i lavori per la riqualificazione dell'area ex mercato ittico. E tanto altro ancora.

Ma il 2020 sarà l'anno della svolta per la nostra città. Inizieranno i lavori per la realizzazione del più grande centro commerciale del Mezzogiorno, il Maximall Pompeii. Ma chiamarlo centro commerciale è fortemente riduttivo. Sarà il volano per il rilancio dell'intera città, sia dal punto di vista urbanistico che commerciale. Inizieranno i lavori per la riqualificazione della fascia di costa, dallo scoglio di Rovigliano fino al porto di Torre Annunziata. Lo Spolettificio vedrà ridotte le sue aree di competenza, una parte di esse saranno cedute al Ministero della Cultura per ampliare gli scavi e per la realizzazione di un museo archeologico comprensoriale. Di recente è stato approvato un protocollo di intesa con l'Unione Industriale di Napoli e L'Acen per ridisegnare la fascia di costa. Ma tutto ciò non basterà - conclude il sindaco - se non avremo la piena consapevolezza che il cambiamento dipende soprattutto da noi. Dal nostro comportamento, dalla ferma convinzione che abbiamo tutte le carte in regola per rilanciare la nostra città. Ed è con questo augurio che brindiamo per il futuro di tutti noi".