“L’anno 2020 sarà quello della svolta”. Così chiudeva il discorso il sindaco di Torre Annunziata Vincenzo Ascione al brindisi augurale di fine d’anno in Villa Parnaso.

Proprio nella stessa Villa in cui ieri un incivile (ma il termine ci sembra oltremodo riduttivo) ha insozzato il bagno in una maniera vergognosa.

Il filmato, sulla cui pubblicazione abbiamo avuto forti dubbi, ci è stato fornito dallo stesso consigliere delegato, dott. Giuseppe Raiola. “Di fronte a tali esecrabili gesti – ha affermato – ti verrebbe voglia di lasciare perdere tutto e dedicarsi ad altre cose. Però alla fine questa gentaglia l’avrebbe vinta. Invece faremo ripulire il WC non una, ma dieci, cento volte fino a farlo risplendere. Vedremo alla fine chi la spunterà”.

Non ha torto Raiola, anche se di fronte a tali scempi parlare di futuro turistico della città sembra alquanto anacronistico. Ma contro uno, pochi o tanti che siano bisogna assolutamente reagire. E lo dobbiamo fare tutti assieme, non limitandoci solo a scandalizzarci. Bisogna assolutamente denunciare chi sversa rifiuti per strada, chi vandalizza arredi urbani, chi deturpa beni pubblici e privati, chi non raccoglie per strada gli escrementi del proprio cane, chi vuole mantenerci in uno stato perenne di degrado. In parole povere, bisogna isolare le mele marce, sanzionarle duramente quando si ha la fortuna di pescarle con le mani nel sacco, additarle a pubblico ludibrio. Se faremo tutto ciò, qualche speranza ci rimane ancora per cambiare in meglio questa città.