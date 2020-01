A cura della Redazione

Assegnata la gara per il recupero e la riqualificazione della zona urbana a ridosso dell’area RFI (ex mercato ecoittico).

L’importo complessivo dei lavori a base d’asta, pari a 1 milione e 338 mila euro, si riferisce alla terza fase del progetto, denominato “Parco Urbano”, finanziato con i fondi Jessica (le altre due fasi comprendono la riqualificazione delle arcate borboniche, i cui lavori iniziati nel 2017 non sono stati ancora completati, e la riqualificazione della darsena dei pescatori.

L’appalto se lo ha aggiudicato la società Unyon Consorsozio Stabile con sede a Roma, che ha offerto un ribasso pari al 17,54 per cento. Ora non resta che firmare il contratto e se non ci saranno ulteriori intoppi (sempre dietro l’angolo negli appalti pubblici) i lavori dovrebbero iniziare entro un paio di mesi.

Ma cosa prevede il progetto di riqualificazione? L’ex area del Mercato Ittico diventerà un "Parco Urbano" che all'occasione potrà diventare anche un polo fieristico pronto ad accogliere stands alimentari e non. Il vecchio fabbricato esistente all’interno dell’area, adeguatamente ristrutturato, sarà adibito a ristorante-bar.