A cura della Redazione

Nuove aree di sosta a pagamento e aumento delle tariffe nelle strade più frequentate.

La Giunta municipale di Torre Annunziata ha approvato la delibera per disciplinare le aree da destinare al parcheggio (in tutto 1.230 stalli) sulle quali la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di una tariffa oraria.

Un modo per fare cassa ma anche per disciplinare, e nel contempo disincentivare, l’uso dell’auto soprattutto nel centro cittadino.

Le tariffe in via Maresca, via Vesuvio, via dei Mille, corso Umberto e via Gino Alfani saranno di 1,50 euro all'ora, mentre in corso Vittorio Emanuele III, viale Manfredi, mercato ortofrutticolo di via Roma, Piazza Risorgimento la tariffa è di 0,50 all'ora. Per tutte le altre strade la tariffa è di 1 euro all'ora.

Prevista la tariffa oraria anche per via Marconi, via Colombo e Darsena dei Pescatori (1 euro all'ora dal 1 novembre al 30 aprile, e 1,50 all'ora dal 1 maggio al 31 ottobre).

Per la sosta di 4 ore, la tariffa scende a 3 euro (per la tariffa oraria di 1 euro), ed a 5 euro (per la tariffa oraria di 1,50 euro).

La sosta a pagamento, inoltre, sarà estesa anche ai giorni festivi, mentre le nuove tariffe entreranno in vigore solo dopo l'aggiudicazione della gara per il relativo servizio.