A cura della Redazione

Regolarizzazione del rapporto locativo degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica.

Lo scorso 28 ottobre la Giunta Regionale della Campania ha approvato il regolamento afferente la “Nuova disciplina per l’assegnazione, la gestione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di ERP”. L’articolo 33 del Regolamento, riguardante le “Occupazioni improprie”, prevede che “al fine di creare le condizioni ottimali per regolamentare con nuovi criteri le assegnazioni degli alloggi di ERP ed avere certezza dello stato di determinazione degli stessi, è prevista per tutti i nuclei familiari che occupino senza titolo legittimo alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica, la possibilità di regolarizzare la propria posizione entro sei mesi dall’entrata in vigore del Regolamento”.

«Con la delibera di giunta adottata oggi, prendiamo atto delle nuove disposizioni della Regione Campania – afferma l’assessore al Patrimonio, Emanuela Cirillo -. I nuclei familiari che hanno occupato illegittimamente alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica prima del 28 ottobre 2016, avranno finalmente la possibilità di regolarizzare la propria posizione. Nei prossimi giorni verrà redatto un Avviso Pubblico e i cittadini che vorranno fare richiesta potranno consultarlo sul portale istituzionale www.comune.torreannunziata.na.it e scaricare la modulistica per presentare la propria istanza di regolarizzazione».