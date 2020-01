A cura della Redazione

Rimossa un’altra edicola storica da un marciapiede di Torre Annunziata, dopo quella dei mesi scorsi di Belfiore in corso Umberto I.

Si tratta dell'edicola ubicata in corso Vittorio Emanuele III, di fronte piazza Cesàro, dove per oltre 60 anni la famiglia Vanacore ha venduto giornali a generazioni di torresi.

Nel marzo dell’anno scorso la signora Teresa Cioffi, che aveva continuato l’attività dopo la morte del marito Salvatore, dismise definitivamente la vendita di giornali perché non più redditizia. «Oggi si legge poco – disse la signora Teresa in un’intervista rilasciata a torresette.news -, ma in compenso in estate potrò andare finalmente al mare». Purtroppo anche quest’ultimo suo desiderio le venne negato, perché poco dopo fu colpita da una grave malattia che l’ha portata alla morte.

L'operazione di rimozione dell’edicola era già in programma da tempo, con l’allora assessore al Commercio Martina Nastri e il supporto dei vigili dell'Annona, marescialli Giuseppe Iorio e Raffaele Luongo.

Oggi alle ore 15,00 la rimozione. Se è vero che si sono liberati i marciapiedi da due chioschi ingombranti, è altrettanto vero che due pezzi di storia della nostra città sono stati spazzati definitivamente via.