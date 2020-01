A cura della Redazione

Modalità per la regolarizzazione del rapporto locativo degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica e di proprietà dell’Istituto Autonomo per le Case Popolari.

I nuclei familiari che hanno occupato in maniera illegittima alloggi di ERP e di proprietà dell’I. A. C. P. prima del 28 ottobre 2016, e che sono in possesso dei requisiti previsti dal comma 1, art. 9 del Regolamento Regionale n. 11/2019, possono presentare la propria istanza di regolarizzazione utilizzando il modello scaricabile dal portale istituzionale www.comune.torreannunziata.na.it. In alternativa è possibile ritirarne una copia presso l’Ufficio Patrimonio del comune di Torre Annunziata presso via Provinciale Schiti, 51.

E’ possibile trasmettere la domanda, che dovrà essere inviata entro il 28 aprile 2020, attraverso le seguenti modalità: mezzo posta raccomandata A/R; inviandola all’indirizzo di posta elettronica certificata protocollo@pec.comune.torreannunziata.na.it; oppure consegnarla a mano presso l’Ufficio Protocollo al corso Vittorio Emanuele III, 293