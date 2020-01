A cura della Redazione

Sei appuntamenti dedicati alla prevenzione dei cittadini. Partono domenica 19 gennaio le “Domeniche della Salute”, l’iniziativa organizzata dal Club Rotary Torre Annunziata Oplonti per avvicinare i cittadini alla prevenzione. Una volta al mese, fino a giugno, sarà possibile effettuare gratuitamente visite di prevenzione su diverse patologie con specialisti, secondo il calendario di appuntamenti stilato. Ad ospitare le visite saranno il CMO Centro Polispecialistico e il CTF Centro Terapia Fisica, entrambi situati a Torre Annunziata.

Il ciclo di appuntamenti parte domenica con la patologia tiroidea con il dottore Massimo De Santis; il 16 febbraio prossimo invece spazio alle donne e alle patologie senologiche con il dottori Gennaro Guerra e Massimo Di Maio. A marzo appuntamento dedicato alle patologie vascolari: i pazienti incontreranno il dottore Michele Di Lorenzo.

Dopo la pausa di Pasqua, il 14 aprile, con il dottore Giampiero Nitrato Izzo i pazienti potranno affrontare le visite di prevenzione sulle malattie ematologiche. Il 17 maggio visite di prevenzione su patologie scheletriche e posturali in età evolutiva con i dottori Antonio Borriello, Agostino Amura e Francesco Vaccaro.

Ultimo appuntamento il 21 giugno con la prevenzione sulle patologie auricolari. “La prevenzione è fondamentale per combattere in tempo utile qualsiasi tipo di malattia o disfunzione. Scopo di questa iniziativa – spiega il presidente Luigi Marulo - è far capire alle persone che è importante prendersi cura del proprio corpo. Il Club Rotary è nato a Torre Annunziata da pochi mesi e questa è una delle prime iniziative: altre ne seguiranno”.