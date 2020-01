A cura della Redazione

Lavoratori ex Metalfer: manifestazione pacifica per la loro ricollocazione nel ciclo produttivo.

I vertici sindacali locali hanno comunicato al sindaco Vincenzo Ascione che, in occasione della presentazione del progetto del centro commerciale “Maximall Pompeii” che si terrà mercoledì 22 gennaio, ci sarà una manifestazione pacifica da parte degli ex lavoratori.

«Ciò che chiedono – afferma il primo cittadino - è di confrontarsi in maniera serena con il Governatore della Regione Campania, Vincenzo De Luca - che sarà presente alla conferenza stampa – e di rappresentargli il dramma occupazionale che stanno vivendo da quasi un ventennio. Sono certo – prosegue il primo cittadino – che il Presidente De Luca si renderà disponibile ad ascoltare le rimostranze degli ex lavoratori e si impegnerà, insieme alla sua giunta, per cercare di trovare soluzioni affinché possa concretizzarsi la ricollocazione stabile e definitiva degli stessi nel ciclo produttivo delle aziende che si insedieranno sul territorio cittadino».