Pubblicato l'elenco di famiglie e commercianti (questi ultimi con le attività ubicate nell'area delimitata dalla Zona Franca Urbana - Zfu) che potranno contare sulle agevolazioni fiscali anno 2018 relative alla tassa dei rifiuti (Tari). In tutto i richiedenti sono stati 329, hanno avuto il bonus in 229, con 100 escliusioni. L'entità del contributo per le famiglie è erogato in percentuale (dal 20 al 40 per cento) della tassa pagata, 20 per cento invece per i commercianti/artigiani.

La somma stanziata per l'anno 2018 è pari a 50 mila euro. Di questi sono stati erogati solo 24 mila euro. La cosa sorprende non poco, e sorprende ancor di più il numero dei commercianti che hanno ottenuto il contributo, appena 7. Eppure per loro una riduzione del 20 per cento sulla tassa non è cosa da poco. Scarsa informazione o cosa? Infatti per i commercianti/artigiani l'unico requisito necessario per ottenere il contributo è avere la sede operativa nell'area delimitata dalla Zfu.

Attualmente è in discussione tra i consiglieri della Commissione Bilancio, presieduta da Luigi Cirillo, e l'assessore alle Finanze Emanuela Cirillo, il Bando 2019 che dovrebbe essere pubblicato tra non molto.

Di seguito, i nominativi (in ordine alfabetico) dei cittadini che hanno diritto al contributo: