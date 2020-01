A cura della Redazione

Questa mattina, gli studenti del Liceo “Pitagora-Croce” di Torre Annunziata, insieme ad alcuni rifugiati e richiedenti asilo, hanno piantato piante di ulivo in Villa del Parnaso.

Il progetto, sostenuto dall’UNHCR – Agenzia Onu per i Rifugiati e che si svilupperà per un triennio, ha come obiettivo quello dell’integrazione e della crescita personale delle risorse coinvolte e dei territori, che si fonda sulla cultura del rispetto per uomini e natura, e su un’etica del lavoro che va in netto contrasto con le logiche di sfruttamento che troppo spesso si verificano in Italia.

Presenti all'iniziativa il sindaco Vincenzo Ascione e il dirigente del Liceo Benito Capossela.