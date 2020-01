A cura della Redazione

Approvato il progetto definitivo per l’adeguamento e l’ampliamento dell’isola ecologica di via Roma a Torre Annunziata.

La Città Metropolitana di Napoli ha approvato, nel dicembre 2018, l’Avviso per il “Trasferimento di risorse in conto capitale ai Comuni per la realizzazione e/o ampliamento delle dotazioni di tecnologia dei centri a supporto della raccolta differenziata dei rifiuti urbani”.

A seguito della partecipazione all’Avviso da parte del comune di Torre Annunziata, la Città Metropolitana ha assunto in favore dell’Ente oplontino un impegno di spesa pari a 300 mila euro e di circa 61 mila euro per economie.

«Con una delibera dello scorso settembre – spiega l’assessore ai Lavori Pubblici, Luigi Ammendola – sono stati istituiti, attraverso una variazione di bilancio, capitoli in entrata e in uscita relativi al 2019 per gli stanziamenti assegnati dalla Città Metropolitana. Al fine di procedere alla stipula della convenzione, l’Ufficio Tecnico Comunale ha redatto una progettazione degli interventi di adeguamento ed ampliamento dell’isola ecologica di via Roma per un importo complessivo pari a circa 360 mila euro. Nei prossimi giorni – conclude Ammendola – inoltreremo alla Città Metropolitana di Napoli la delibera di approvazione del progetto definitivo al fine di procedere alla stipula della convenzione e concretizzare il trasferimento del finanziamento».