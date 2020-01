A cura della Redazione

E' ancora allarme per l'infestazione da ascari lubricoides (larve parassitarie). Ai 29 casi riguardanti gli alunni della scuola Parini-Rovigliano di via Mortelleto a Torre Annunziata, se ne sono aggiunti altri 4, così come ha riferito l'ASL locale.

Secondo voci, al momento non confermate, ci sarebbero altri due casi di contagio, al II Circolo "Siani" di via Tagliamonte e al I Circolo di via Cavour.

I genitori dei bambini sono in apprensione e molti di essi preferiscono non mandare a scuola i loro figli. Proprio per questo l'ASL ha diffuso un protocollo che verrà distribuito a tutte le scuole cittadine, concordato con i pediatri.

"Stiamo facendo di tutto - riferiscono dall'Azienda Sanitaria Locale - per individuare il focolaio da cui ha avuto origine la diffusione del parassita. Purtroppo le cause possono essere molteplici e proprio per questo stiamo verificando accuratamente ogni possibile scenario dal quale potrebbe essere partita l'infestazione. Inoltre occorre considerare che il periodo di incubazione del parassita è di circa 20 giorni"

Intanto, l'ASL raccomanda ai genitori di adottare tutte le precauzioni per l'igiene dei propri figli. Tra queste, accurati lavaggi delle mani con acqua calda e sapone, prima di preparare e di servire il cibo ai bambini; dopo essere stati in bagno; dopo aver cambiato il pannolino; dopo aver maneggiato la biancheria. Oltre alla pulizia delle unghie, che è opportuno tenere corte e non metterle in bocca.