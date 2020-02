A cura di Antonio Gagliardi

Apre Lunatiko in via Maresca a Torre Annunziata. Un lounge bar particolarmente elegante, curato nei dettagli e nell'arredamento, con piccoli salotti nella saletta superiore.

A fare da sottofondo, quasi sempre un tipo di musica definita lounge music, con il precipuo scopo di rilassare i clienti. Ma anche tanta musica dal vivo. “Tre volte a settimana - spiega uno dei soci, Antonio Giordano, designer di noti brand - si esibiranno gruppi di artisti che allieteranno le serate dei nostri clienti”.

Di mattina funziona come un normale bar. Caffè e prima colazione serviti al banco o comodamente seduti ai tavolini. Di sera aperitivi, cena e vini selezionati. “Per dinner – continua Antonio - noi intendiamo vassoi di salumi e formaggi, saltinbocca, bruschette particolari, frittelle ed altro. Niente di impegnativo, insomma. Abbiamo 60 posti a sedere, distribuiti su due livelli. Nella parte alta ci sono i privè che è possibile prenotare per un’atmosfera più raccolta”.

L’altro socio è Franco Guidone: “Selezioniamo con cura i nostri prodotti – afferma – per creare le migliori esperienze di gusto. Il resto lo lasciamo alla voglia dei nostri clienti di divertirsi”.

Sabato 25 gennaio l’inaugurazione. "Bella gente in una location fantastica - afferma Anna Vitiello, poetessa e scrittrice che non è voluta mancare a questo appuntamento -. Ritmi scatenanti e coinvolgenti, la voglia di stare insieme, divertendosi. Nel modo giusto. Elementi necessari ed indispensabili, per essere catapultati in una dimensione musicale e sano svago al top. L’atmosfera incandescente e vibrante si è fatta sentire fin da subito, grazie al “savoir faire” degli organizzatori. E alla grande professionalità di Nello Donadio, Franco Stanzione e Angelo Vitulano. Trio eccezionale e per questo presenze immancabili per l’ottima riuscita di ogni soirée".

“Quando abbiamo le serate con musica dal vivo – riprende Antonio - è necessaria la prenotazione (081/2782704 – 3355816572). Preferiamo che i nostri clienti siano tranquilli e comodi per trascorrere una piacevole serata in compagnia di una buona musica e di un ottimo drink”.

Andiamo via convinti che da oggi le serate invernali saranno meno tristi e noiose. Ci aspetta Lunatiko…

