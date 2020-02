A cura di Enza Perna

Sta man mano rientrando l'allarme per l'infestazione da ascari lubricoides in alcune scuole del territorio.

Ai 37 casi riscontrati nella scuola "Parini-Rovigliano" di via Mortelleto a Torre Annunziata se ne è aggiunto solo un altro, mentre altri due casi sono stati segnalati alla scuola "D'Angiò" di Trecase, dove in totale sono stati infestati 8 alunni.

Confermati, invece, i due casi di infestazione da ossiuri (comunemente detti verbi dei bambini): uno al primo Circolo di via Cavour e l'altro al secondo Circolo di via Tagliamonte.

Stamattina, infine, sembra sia stato segnalato un caso, il primo, al quarto Circolo di via Vittorio Veneto, ma non si sa se si tratta di un'infestazione da ascari lubricoides oppure da ossiuri, questi ultimi molto meno invasivi dei primi.

Intanto in molte farmacie della città sono introvabili i flaconi di amuchina gel, andati esauriti per la psicosi dell'infestazione. Ricordiamo ai genitori che sia nei casi di ascari lubricoides che di ossiuri si tratta di infestazione e non di infezione (non si trasmette da uomo ad uomo). Pertanto per evitare il contagio basta che i bambini abbiano sempre le mani pulite ed evitino di portarsele in bocca; mangino frutta e verdura ben lavate; evitino di frequentare servizi igienici non piuliti.