Morte tragica del dottor Gioacchino Mollo, il messaggio di cordoglio del sindaco di Torre Annunziata Vincenzo Ascione.

"La notizia della tragica morte del dottor Gioacchino Mollo e le circostanze nelle quali è avvenuta hanno suscitato nell’intera comunità oplontina sgomento ed incredulità – afferma il sindaco Vincenzo Ascione -. Il dottor Mollo era un bravo e serio professionista, conosciutissimo nella nostra città, stimato ed apprezzato da tutti. La sua improvvisa scomparsa lascia in tutti noi un enorme senso di vuoto.

L’Amministrazione Comunale partecipa commossa al dolore della famiglia ed esprime la propria vicinanza per l'incommensurabile perdita, consapevole che non esistono parole per alleviare la sofferenza dinanzi ad una tale tragedia".