Partirà lunedì 10 febbraio l’erogazione dei servizi socio-educativi per il territorio da parte dell’Ambito Sociale N30.

Il servizio scaturisce dall’approvazione dello schema del patto di accreditamento tra le cooperative sociali “Piccoli Passi Grandi Sogni”, “La Rosa di Gerico”, Consorzio Italia”, “Eucalipto”, “Rugiada”, e l’Istituto “Santa Maria Mazzarello”. Potranno beneficiare del servizio i destinatari delle misure relative al Sostegno per l’Inclusione Attiva e al Reddito di Inclusione.

«L’impegno nasce dalla necessità di fornire un’offerta congrua relativamente al Servizio Educativo Territoriale, in risposta all’analisi accurata dei bisogni sociali dei Comuni dell’Ambito N30 – spiega l’assessore alle Politiche Sociali, Martina Nastri -. Attraverso il sistema del SET si intende porre al centro la famiglia e soprattutto i minori, ai quali fornire un accompagnamento educativo per valorizzarne risorse e potenzialità, cercando di dare una risposta alla complessità dei bisogni della persona in un’ottica di promozione del benessere e di miglioramento della qualità di vita.

L’obiettivo è quello di migliorare il livello delle prestazioni in favore degli assistiti mediante la consegna all’utente di un voucher che faccia da supporto all’inclusione sociale di giovani ed adulti. Tra le tipologie di prestazioni possibili – conclude l’assessore - rientrano interventi per eliminare il rischio di emarginazione; interventi per le famiglie in difficoltà nello svolgimento delle funzioni genitoriali ed educative; sostegno alla cura e all’accudimento dei minori; interventi mirati al raggiungimento del successo scolastico; iniziative volte a favorire lo scambio relazionale e la capacità di adattamento; affiancamento e supporto educativo-didattico».