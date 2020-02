A cura della Redazione

Una notizia che non avremmo voluto mai pubblicare: è venuto a mancare oggi Ciro Langella, uomo di calcio, colpito da infarto che non gli ha lasciato scampo.

Ciro è stato per tantissimi anni preparatore atletico ed allenatore di molte squadre campane, tra cui anche il Savoia quando la squadra militava in C2 con Gigi De Canio in panchina. Persona preparatissima, molto addentro al mondo del calcio e scopritore di giovani talenti, Langella è stato anche allenatore in seconda del Savoia insieme a Mauro Agovino nel campionato 2008/2009.

La sua ultima avventura al settore giovanile con altri due torresi, Tony Barbera e Antonio Marasco.

Ciro ha iniziato ad allenare con la scuola calcio dello Spolettificio negli anni ’90, dove ha prestato servizio per circa 40 anni prima di andare in pensione. La sua improvvisa scomparsa ha lasciato sgomenti quanti lo hanno conosciuto, soprattutto i colleghi dello stabilimento militare con i quali ha continuato ad avere un rapporto di amicizia anche dopo essere andato in pensione.

La Redazione di torresette.news partecipa commossa al dolore della famiglia, alla quale vanno le più sentite condoglianze per l’immane perdita.