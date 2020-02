A cura della Redazione

Via al numero verde regionale (800-178.400) per il pronto intervento veterinario, in attuazione della Legge Regionale n°3 del 11 aprile 2019 “Disposizioni volte a promuovere e a tutelare il rispetto e il benessere degli animali d’affezione e prevenire il randagismo”

Dalle ore 14,00 di mercoledì 12 febbraio parte ufficialmente il numero verde regionale (800-178.400) per la segnalazione della presenza di animali senza padrone (cani vaganti feriti e gatti liberi feriti) da parte delle Forze dell’Ordine o direttamente dei cittadini, dando così attuazione a quanto previsto dalla Legge Regionale n°3 del 11 aprile 2019.

«Oltre che un dovere istituzionale – dice il direttore generale Ciro Verdoliva – ritengo sia anche un dovere di civiltà e un elemento in più di sicurezza per i cittadini. Mettiamo in campo uno sforzo enorme per garantire un servizio che richiede professionalità e capacità di coordinamento».

Nel corso della conferenza stampa, a cui ha partecipato il presidente Vincenzo de Luca, sono stati presentati i dati relativi alle attività e l’importanza del “soccorso veterinario” con coordinamento regionale e numero unico di riferimento (il numero verde)

Il numero verde regionale è istituito presso la sede operativa del CRIUV (Ospedale Veterinario della ASL Napoli 1 Centro già attivo con turnazione 24 ore su 24). Le informazioni recepite presso il numero verde saranno registrate su supporto informatico in ordine cronologico e immediatamente trasmesse dall’ASL Napoli 1 Centro al veterinario reperibile del Servizio Veterinario Pubblico della ASL competente per territorio che attiverà, a sua volta, le procedure interne aziendali garantendo l’intervento in tempi adeguati relativamente alla tipologia di soccorso.

La ASL Napoli 1 Centro assume un ruolo centrale a livello regionale, attraverso l’Area di Sanità Pubblica Veterinaria e Polo Didattico Integrato, con una “sperimentazione” che prevede ancora una volta uno sforzo importante da parte di tutta la squadra.