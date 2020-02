A cura della Redazione

Una mattinata di festa a Torre Annunziata, giovedì 20 febbraio, per gli alunni delle cinque scuole elementari della l città. Saranno accompagnati da maestre e genitori, che sfileranno con le mascotte offerte dalla “Word Animation” per festeggiare il “Carnevale della pace… in Città”.

L’evento, organizzato dall’associazione salesiana “Piccoli Passi Grandi Sogni” e con il patrocinio morale dall’Amministrazione Comunale, prevede la partecipazione di centinaia di bambini in maschera con i colori della bandiera della Pace.

La sfilata partirà da Piazza “Ernesto Cesaro”, proseguirà poi lungo corso Vittorio Emanuele III fino alla chiesa della SS. Madonna della Neve, in piazza Pace, dove saranno letti... messaggi di pace.

"La conclusione della sfilata in questa piazza - commenta don Antonio Carbone della Casa Salesiani -, a pochi metri dall’ex “fortino” del clan Gionta, è fortenente simbolica. Per anni tra le mura di Palazzo Fienga di tutto si parlava tranne che di speranza e di pace. Giù la maschera della camorra. Per il Carnevale, Torre Annunziata, la città del mare e degli Scavi di Oplonti, si trasformerà in un grande arcobaleno di colori della pace. Legalità farà rima, per un giorni, con allegria".