A cura della Redazione

“Sul territorio cittadino saranno piantati circa 800 nuovi alberi, tra nuovi e sostituzioni”. E’ la dichiarazione che rilasciò al nostro giornale l’assessore all’Ambiente Bruno Orrico quando agli inizi di gennaio di quest’anno venne piantato nel parco di Villa del Parnaso l’albero della vita, ovvero la Ginkgo biloba.

E proprio in questi giorni sono iniziate le operazione di piantumazione di alberelli “Lingustrum”, piante sempreverdi, che possono arrivare anche a 3 metri di altezza, con una fioritura abbondante anche se di breve durata, di solito bianca o crema, costituita da piccoli fiori riuniti in grappoli, profumati.

La piantumazione è iniziata da via Gino Alfani, ma proseguirà in molte altre strade della città.

Tra gli obiettivi dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, l'Onu ha sottolineato l’importanza dell’accesso al verde in città, dove i benefici delle piante sono sotto gli occhi di tutti. Gli alberi, infatti, assorbono anidride carbonica, catturano le polveri sottili causate dallo smog e diminuiscono la temperatura dell’ambiente in cui sono inseriti fino a 2° centigradi. Verrebbe da dire chi trova un “albero”, trova un tesoro