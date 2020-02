A cura della Redazione

Il Consiglio regionale della Campania oggi ha approvato il Testo Unico del Commercio che contiene la raccolta, il riordino e l’aggiornamento di tutte le norme che regolano le attività commerciali sul territorio campano.

E’ la prima volta che in Campania si provvede alla redazione di un Testo Unico in modo puntuale ed organico grazie al lavoro del Consiglio e all’impegno della Commissione presieduta da Nicola Marrazzo (relatrice Bruna Fiola).

La razionalizzazione della normativa sul Commercio risulta particolarmente preziosa perché riguarda un settore che negli ultimi anni ha subito un profondo cambiamento di scenario dovuto sia alla nascita di Centri Commerciali che alla improvvisa crescita di fenomeni di massa, come l’e-commerce.

"Abbiamo dato il via libera all'unanimità alla nuova legge sul commercio - afferma il capogruppo Pd Mario Casillo -, che regolamenterà e offrirà occasioni di sviluppo per un importante comparto della nostra economia. Allo stesso tempo abbiamo provveduto ad approvare, prima regione in Italia, un sistema di tracciabilità dei prodotti della filiera agroalimentare, un'opportunità a favore dei produttori e dei consumatori".