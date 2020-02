A cura della Redazione

L'AiC (Associazione Italiana Celiachia Campania) con la collaborazione dell'AreV-OD (Rete Vesuviana di Ospitalità Diffusa) organizza, il "Corso di Cucina senza Glutine", che si terrà il 3 marzo 2020 dalle ore 16,00 presso il Ristorante/Pizzeria "La Barchetta" al viale Gugliemo Marconi, 7 in Torre Annunziata, aperto a tutti gli esercenti la ristorazione dell'area vesuviana.

Il corso è il primo step che l'AiC mette in campo per formare appunto le imprese della ristorazione e del food, in generale, al fine di ampliare la propria offerta in modo da accogliere anche coloro che sono affetti da tale intolleranza alimentare.

AreV-OD è particolarmente grata all'AiC poichè questo evento integra e rafforza l'offerta formativa avviata con il Corso "Gluten Free" a beneficio delle strutture ricettive extralberghiere associate, tenutosi a fine anno 2017 e che ha consentito a diverse di queste di aderire, a partire dall'anno 2018, al programma "Alimentazione fuori Casa (AfC)" e di avere così titolo di ospitare nelle proprie strutture (B&B, Case vacanza, Affittacamere, etc.) Ospiti che presentano intolleranza al Glutine.

Questo corso e la successiva adesione delle imprese della ristorazione che lo vorranno al programma AfC consentirà all'area vesuviana, anche grazie ad AreV-OD, di ascriversi a pieno titolo tra i Territori dove l'offerta per i Celiaci è più completa. Rafforzando, al contempo l'identità turistica dei Territori stessi, dove, appunto, sarà agevole per ogni turista pernottare e consumare un pasto completo, della cucina tipica Vesuviana, Pizza compresa, s'intende.

Per ogni informazione sul corso, per aderire al programma Alimentazione fuori Casa e per iscrizioni è possibile contattare la referente AiC, dott.ssa Giulia Corrado, cell. 328 3862165, mail: c_giulia3@virgilio.it