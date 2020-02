A cura della Redazione

Flash mob organizzato dalla Camera Penale di Torre Annunziata e "Festa dei colori e della Pace". Per le occasioni, il Comando dei vigili urbani ha emanato un'ordinanza, per mercoledì 19 e giovediì 20 febbraio per regolare il traffico nelle zone interessate agli eventi.

Flash mob avvocati: sarà istituito, dalle ore 9 alle ore 15, il divieto di circolazione dall’intersezione di via Alfani con Rampa Nunziante fino a quella con corso Umberto I; il divieto di sosta (su entrambi i lati della carreggiata) dall’intersezione con Rampa Nunziante fino all’altezza della Parrocchia SS. Trinità.

Giovedì 20 febbraio, in occasione dell’iniziativa “Festa dei Colori e della Pace”, sarà istituito il divieto di sosta con rimozione coatta dalle ore 8 alle ore 12, e il divieto di circolazione dalle ore 8,30 alle ore 12, nelle seguenti piazze/strade: piazza E. Cesaro; corso Vittorio Emanuele III, dall’intersezione con piazza E. Cesaro fino a quella con via De Simone; via De Simone, dall’intersezione con corso Vittorio Emanuele III fino a quella con via Castello; piazza Giovanni XXIII della Pace.