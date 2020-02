A cura della Redazione

Riforma Bonafede, flash mob degli avvocati della Camera penale di Torre Annunziata, la prima del distretto partenopeo a mettere in campo un’iniziativa del genere.

Dalle 10 alle 15 di mercoledì 19 febbraio i penalisti si sono dati appuntamento in via Gino Alfani ed hanno illustrato ai cittadini, attraverso un’ ”arringa” no stop dei relatori, le ragioni per le quali respingono la riforma Bonafede sulla prescrizione.

Una curiosità: il sindaco del comune di Torre Annunziata, Vincenzo Ascione del Partito Democratico, ha concesso il patrocinio alla manifestazione, e ciò la dice lunga sul malcontento che la riforma stessa genera tra gli iscritti dei Democratici.

Tantissimi gi avvocati presenti alla manifestazione: Nicolas Balzano, presidente della Camera penale di Torre Annunziata; Vincenzo Maiello del Foro di Napoli; Salvatore Barbuto e Renato D’Antuono, rispettivamente segretario e vicepresidente della Camera penale oplontina; Michele Riggi del foro di Torre Annunziata.

“È una riforma sciagurata – ha affermato l’avv. Nicolas Balzano -. Noi siamo contrari a tutta la politica della giustizia assoggettata ad un presunto consenso elettorale in nome del quale sacrificare il diritto costituzionale del cittadino. La nostra speranza è quella che dialogando con i cittadini si possa renderli consapevoli di cosa si sta consumando in loro pregiudizio”.