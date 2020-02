A cura della Redazione

GORI comunica che a causa di un guasto improvviso sono in corso mancanze d'acqua e abbassamenti di pressione in diverse zone di Torre Annunziata, localizzate nell'area nord della città.

Il disservizio durerà fino alle 22:30 di mercoledì 19 febbraio, e interesserà le seguenti strade: Via Tagliamonte, Via Avallone, Via Maresca, Via Epitaffio, Via Casa Cirillo ed in tutte le traverse della zona.