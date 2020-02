A cura della Redazione

La società GORI comunica che a causa di un guasto improvviso sono in corso mancanze d'acqua e abbassamenti di pressione dalle 12:00 alle 17:00 di mercoledì 19 febbraio 2020, nelle seguenti zone del comune di Torre Annunziata:

Via Tagliamonte, Piazza Caraviello, Via Vesuvio, Via Casa Cirillo, Via Epitaffio, Via Giovanni Avallone, Via Simonetti, Via Raffaele Pastore ed in tutte le traverse della zona.