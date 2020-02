A cura della Redazione

Carnevale 2020: “Festa dei Colori e della Pace”. Questa mattina, in occasione del Carnevale, si è svolta l’iniziativa organizzata dalla onlus “Piccoli Passi Grandi Sogni” con il patrocinio morale del comune di Torre Annunziata.

Gli alunni delle scuole primarie del territorio hanno sfilato per le strade della città per vivere una mattinata all’insegna del divertimento e dell’aggregazione.

In piazza Ernesto Cesàro il ritrovo di tutti i bambini in maschera con docenti e genitori. Presente anche il sindaco Vincenzo Ascione che si è esibito, con don Antonio Carbone e gli alunni delle scuole, in un balletto a ritmo delle note della canzone “Carnevale Alè”. Il tutto sotto la regia dello staff della "Word Animation".

Dopo ha preso il via il corteo che ha attraversato il corso cittadino fini a piazza Giovanni XXIII della Pace, davanti alla Basilica della Madonna della Neve.