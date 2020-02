A cura della Redazione

Ancora problemi con l'interruzione idrica. Questa volta si scende dal nord al centro della città.

La società GORI comunica, infatti, che per lavori programmati è stata decisa la sospensione dell'erogazione idrica dalle 09:00 alle 16:00 di lunedì 24 febbraio 2020, nelle seguenti zone del comune di Torre Annunziata:

Via Talamo, Via Domenico Cirillo, Via Carducci, Piazza Ernesto Cesaro, Traversa Monteleone, Via Pagano, Via Eleonora Pìmentel, Via Bucca ed in tutte le traverse della zona