Domenica 23 febbraio la Misericordia di Torre Annunziata presenta la "Festa di Carnevale", con inizio alle ore 10,00 nel piazzale di via Torretta di Siena.

Coriandoli, maschere, musica, giochi e tanto divertimento: un appuntamento imperdibile per piccoli e genitori per trascorrere alcune ore in allegria.

"Vi attendiamo in tanti - afferma la presidente Enza Costa -. Ci saranno tantissime sorprese che faranno la gioia di grandi e piccoli".