Qui di seguito l'Avviso alla cittadinanza pubblicato su facebook, pagina istituzionale del comune di Torre Annunziata, relativo al provvedimento a scopo precauzionale adottato dal Comune circa la diffusione del Covid-19 (Coronavirus):

"Si comunica alla cittadinanza che tutte le persone che, a far data dal 1 febbraio 2020, hanno effettuato spostamenti da e per le zone focolaio di diffusione del COVID 19 (Coronavirus), in particolare Lombardia, Veneto, Piemonte, Liguria ed Emilia Romagna, devono comunicarlo al Comando di Polizia Municipale (tel. 081.535.84.50) o al locale Commissariato di Polizia.

Tali comunicazioni devono essere effettuate, in via precauzionale, a tutela della salute pubblica al fine di poter consentire alle Autorità Sanitarie Locali di porre in essere tutte le misure previste dal protocollo del Ministero della Salute.

Il presente comunicato ha puro scopo precauzionale, pertanto si invita la cittadinanza ed evitare allarmismi.

E' possibile, inoltre, contattare la Regione Campania al numero verde 800.909.699.

Di seguito i comuni della "zona rossa" interessati dall'emergenza Coronavirus:

- Vò Euganeo

- Codogno

- Castiglione d'Adda

- Casalpusterlengo

- Fombio

- Maleo

- Somaglia

- Bertonico

- Terranova dei Passerini

- Castelgerundo

- San Fiorano