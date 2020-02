A cura della Redazione

Nuovo Coronavirus (Covid-19): informazioni utili per la cittadinanza.

Sulla home page del portale istituzionale www.comune.torreannunziata.na.it sono disponibili tutte le informazioni utili per i cittadini, gli eventuali comunicati che saranno diramati dall’Amministrazione Comunale, nonché gli aggiornamenti provenienti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal Ministero della Salute e dalla Regione Campania.

Si comunica, altresì, che coloro i quali, negli ultimi quattordici giorni abbiano fatto ingresso in Italia dopo aver soggiornato in Cina nelle aree interessate dall’epidemia, nonché abbiano soggiornato o effettuato spostamenti nei comuni della “zona rossa” (Vò, Codogno, Castiglione d’Adda, Casalpusterlengo, Fombio, Maleo, Somaglia, Bertonico, Terranova dei Passerini, Castelgerundo e San Fiorano) hanno l’obbligo di comunicarlo all’Asl Na 3 Sud attraverso il 112 oppure al Comando di Polizia Locale al numero 081.535.84.50.

Per ricevere ulteriori informazioni o chiarimenti è possibile contattare la Regione Campania al numero verde 800.909.699 o il numero di pubblica utilità 1500 reso disponibile dal Ministero della Salute.

Tali misure sono adottate, in via precauzionale, a tutela della salute pubblica al fine di poter consentire alle Autorità Sanitarie Locali di porre in essere tutti gli interventi previsti dal protocollo del Ministero della Salute.