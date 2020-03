A cura della Redazione

Ci siamo. La quarta edizione del Premio teatrale “Città di Torre Annunziata” parte martedì 3 marzo 2020. Sarà la compagnia “Lunaria” di Torre Annunziata (già vincitrice della seconda edizione) ad aprire la rassegna (inizio ore 20.30) con il musical “Rocky horror night”. La kermesse organizzata dal Comune di Torre Annunziata, dal Teatro Pubblico Campano, dalla FITA (Federazione Italiana Teatro Amatori) di Napoli, in collaborazione con Politeama Multisala, quest’anno porta a quattro le categorie in concorso: Classico, Inedito, Contemporaneo, Musical. Il cartellone (che vi invitiamo a consultare in calce) prevede nove spettacoli in totale.

Vi sarà un vincitore per ogni categoria; tra questi quattro spettacoli poi verrà scelta la compagnia che si aggiudicherà in assoluto la quarta edizione del Premio Città di Torre Annunziata nel gran galà finale in programma venerdì 5 giugno 2020. La crescita esponenziale della manifestazione è confermata dalla partecipazione di due compagnie provenienti da fuori regione Campania: “Teatro Stabile” di Mascalucia (Catania) e “Colpo di scena” di Civitavecchia (Roma).

La direzione artistica del Premio è affidata al regista e autore torrese Dario Matrone al cui instancabile e fondamentale lavoro si deve la realizzazione anche di questa quarta edizione. Gli spettacoli saranno sottoposti al giudizio insindacabile della giuria presieduta dall’attore torrese Giovanni Caso e composta da Pino Brancaccio (autore, regista e attore teatrale), Giuseppe Chervino (giornalista), Anna Vitiello (scrittrice, poetessa e promotrice culturale), Rosanna Russo (responsabile Ufficio Cultura comune Torre Annunziata), Lina Di Maio (promotrice teatrale), Thomas Monaco (coreografo e ballerino), Giovanni Ursino (docente di canto).

Cartellone quarta edizione 2020

3 marzo – “Rocky horror night” – regia Angelo Pepe – Compagnia “Lunaria”

19 marzo - “Magia nera” – regia Bina Balzano – Compagnia “Medea”

2 aprile – “Filumena Marturano” – regia Leopoldo Speranza – Compagnia “Oplontis”

4 aprile – “Il circo delle stranezze” – regia Mirko Izzo – Compagnia “Colpo di scena”

18 aprile – “Cyrano de Bergerac” – regia Rita Re – Compagnia “Teatro Stabile Mascalucia”

25 aprile – “Ma che modi dottor Moody!” – regia Domenico Orsini – Compagnia “Senzarteneparte”

15 maggio – “Aladdin il musical” – regia Andrea Langella – Compagnia “Delle Fiamme”

22 maggio – “Il teatro degli indecenti” – regia Maria Porzio – Compagnia “Hirondelle”

26 maggio – “Hello Charles!” – regia Antonio Longobardi – Compagnia “Aulularia”

5 giugno – Gran Galà di Premiazione – Direzione artistica Dario Matrone

Albo d’Oro del Premio Città di Torre Annunziata

2017 - “Nudo di sogni… il Musical” - Compagnia Ecleptica Musical

2018 - “Qualcuno di troppo” – Compagnia Lunaria

2019 – “American Buffalo” – Compagnia Satyricon

(nella foto, la premiazione della compagnia Satyricon vincitrice della terza edizione 2019)