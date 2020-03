A cura della Redazione

Si prepara a chiudere i battenti la serie televisiva "L’amica geniale - Storia del nuovo cognome", tornata sulla rete ammiraglia Rai con la sua seconda stagione e basata sui romanzi di Elena Ferrante. In quest'ultima puntata, vedremo finalmente le scene della fiction girate all’interno della Real Fabbrica d’Armi e alla stazione di Torre Annunziata Centrale.

Gli spoiler degli ultimi due episodi, in programmazione stasera a partire dalle ore 21,25 circa, svelano che Elena (Margherita Mazzucco) quando farà ritorno nel rione in occasione delle vacanze pasquali, troverà sia la città che Lila Cerullo (Gaia Girace) cambiati in negativo.

Lila andrà a lavorare nel salumificio di Bruno Soccavo (allestito nell’occasione nei locali “Trapani e Torni” della Real Fabbrica d’Armi) in pessime condizioni, dato che oltre ad essere magra e con le mani gonfie e ferite, prenderà un misero stipendio.

La sua amica Elena, invece, riuscirà a pubblicare il suo libro grazie a Pietro Airota, un ragazzo che si rivelerà essere il figlio di un professore universitario molto apprezzato. Finalmente la scrittura di Lenù verrà apprezzata come tanto desiderava, ma lontano da casa.

Dopo essersi laureata con il massimo dei voti, Elena riceverà un anello di fidanzamento da Pietro e per ringraziarlo gli darà il suo romanzo. La Greco rimetterà piede a Napoli per festeggiare la sua laurea, e verrà a conoscenza che la vita di Lila è del tutto diversa...