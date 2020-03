A cura della Redazione

Tre casi sospetti di contagio da coronavirus all’ospedale di Boscotrecase.

Si tratta di una famiglia di origine indiana, composta da madre e due figlie, residente a Boscoreale. Per le tre è scattato immediatamente il protocollo di sicurezza, che consiste nell'accogliere i pazienti sospetti in un locale attrezzato, senza passare per il pronto soccorso dell'ospedale (secondo le disposizioni dell'Istituto Superiore di Sanità e del Ministero della Salute).

Madre e figlie sono state sottoposte a tampone faringeo, e solo in serata l’ospedale Cotugno di Napoli farà sapere i risultati dei test. Se positivi, i tamponi saranno inviati all'ospedale Spallanzani di Roma per le contro analisi.

Tuttavia non è da escludere che potrebbe trattarsi di una normale influenza, come è accaduto per situazioni analoghe. Si saprà di più nel corso della giornata.