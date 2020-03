A cura della Redazione

Sospeso il mercato del venerdì. L'ordinanza a firma del sindaco di Torre Annunziata Vincenzo Ascione vale a partire da domani 6 marzo e fino al 3 aporile.

Ecco il testo del comunicato emanato dall'Ufficio stampa del comune oplontino:

"Considerato il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 avente ad oggetto “Ulteriori disposizioni attuative del D. L. del 23 febbraio 2020, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, applicabili sull’intero territorio nazionale” e, in particolare, la lettera b) dell’art. 1 che recita “sono sospese le manifestazioni e gli eventi di qualsiasi natura, svolti in ogni luogo, pubblico e privato, che comportano affollamento di persone tale da non consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro”, il sindaco Vincenzo Ascione ha emanato un’ordinanza che prevede la sospensione del mercato settimanale a partire da domani, venerdì 6 marzo, fino al 3 aprile compreso, data in cui le disposizioni del Decreto di cui sopra produrranno effetto".