"Siamo di fronte a un problema serio. Serve la collaborazione dei cittadini con l'attuazione di comportamenti responsabili".

Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, in un un video messaggio su Facebook, parla dell'emergenza coronavirus, "che richiede un cambiamento radicale delle abitudini di vita", ha evidenziato. "Bisogna evitare al massimo contatti sociali, luoghi affollati. Restate di più a casa - è l'appello del governatore -, a fare la spesa nei supermercati o nei centri commerciali vada una sola persona del nucleo familiare. Ci sono tanti giovani che frequentano bar e locali, disattendendo così alle disposizioni. Senza l'aiuto di ogni cittadino sarà difficile contrastare la diffusione del coronavirus".

Intanto, proprio in merito agli assembranenti soprattutto di giovani nelle ore serali e notturne, De Luca annuncia di aver "comunicato ai Prefetti della Campania che in molte realtà vi sono esercizi pubblici, bar e pub, nei quali non si rispettano le misure di prevenzione e di sicurezza previste come la distanza tra le persone con pericolo di contagio. Abbiamo sollecitato le forze di Polizia ad attivarsi per procedere alla chiusura di questi esercizi in caso di assembramento di persone".