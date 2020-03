A cura della Redazione

Nuova ordinanza del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, sull'emergenza coronavirus.

A seguito della emanazione del decreto della Presidenza del Consiglio, che vieta di entrare o lasciare la Lombardia e le altre 14 province del Nord Italia rientranti nella zona rossa, De Luca ha adottato il provvedimento che impone a chi ha lasciato quei luoghi per fare ritorno in Campania, di comunicarlo alle Autorità (Comune o medici di famiglia).

Ai concessionari dei servizi di trasporto aereo, ferroviario e autostradale viene fatto obbligo di comunicare i nominativi dei viaggiatori alle Forze di Polizia, alle ASL, ai Comuni e alla Unità di Crisi regionale.

Inoltre, le persone di rientro dovranno restare a casa per 14 giorni in isolamento fiduciario, non potendosi spostare o viaggiare.

De Luca ha disposto infine la chiusura di palestre, piscine e centri benessere fino al 3 aprile prossimo. Le scuole, per adesso, restano chiuse fino al 15 marzo.