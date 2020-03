A cura della Redazione

Disposta la chiusura di tutti i negozi di barbiere, parrucchiere e centri estetici su tutto il territorio della regione Campania fino al 3 aprile.

L’ordinanza, in seguito al nuovo decreto del governo, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 . è stata firmata dal presidente della Regione Vincenzo De Luca in data odierna ed ha decorrenza immediata.