A cura della Redazione

E' privo di qualsiasi fondamento il messaggio audio che sta circolando su whatsapp che avviserebbe i cittadini di chiudersi in casa dalle ore 17,30 di oggi, martedì 10 marzo, in quanto il comune di Torre Annunziata avrebbe in programma di effettuare la disinfestazione dell'intero territorio cittadino..

La smentita arriva dalla pagina facebook del comune oplontino. "Per le comiunicazioni ufficiali - si legge - affidatevi esclusivamente ai canali ufficiali (portale istituzionale e pagina facebook)".

Il comune di Torre Annunziata, inoltre, avvisa che, In ottemperanza al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 marzo 2020, gli spostamenti all’interno del proprio Comune sono consentiti esclusivamente per motivazioni quali esigenze lavorative, salute (visite in studi medici) e acquisto di generi alimentari. Mentre il modulo per l'autocertificare serve solo per gli spostamenti fuori dal proprio Comune.